Voyage à l'étranger: du changement pour les Belges qui vont en Allemagne

Les passagers des trains à destination de l’Allemagne, comme l’ICE et le Thalys, ne devront bientôt plus porter de masque buccal. En Allemagne, l’obligation de porter un masque dans les trains et les bus longue distance sera supprimée le 2 février, a annoncé vendredi le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach.

Dans les transports publics belges, le port du masque n’est plus obligatoire depuis le printemps de l’an dernier. Mais comme l’Allemagne était jusqu’ici l’un des derniers pays d’Europe à tenir à cette mesure, les passagers des trains à destination de l’Allemagne devaient porter un masque.

Cela pourra changer à partir du mois de février. « L’annonce (du ministre Lauterbach) s’applique également aux trains internationaux ICE de la Deutsche Bahn », a déclaré à Belga une porte-parole de la compagnie ferroviaire allemande. « L’obligation de porter un masque buccal sur la liaison Cologne-Bruxelles sera supprimée à partir du 2 février ».