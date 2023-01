Comment le marché immobilier a évolué en Belgique: le prix moyen des maisons et des appartements (infographies)

Fednot, la fédération belge du Notariat, publie chaque année à la même période un aperçu du marché immobilier national lors des douze derniers mois. D’une année à l’autre, l’activité immobilière a diminué de 2 %. Les résultats sont contrastés selon les endroits. A Bruxelles, la baisse est de 1,5 %.C’est à Namur que la chute est la plus marquée : -7,1 %. A noter que deux provinces ont vu leur activité immobilière croître ; s’il s’agit d’un frémissement en Flandre-Orientale (+0,2 %), la hausse est nettement plus marquée en province de Luxembourg (+4 %).

De manière générale, ce recul a été nettement plus marqué au second semestre : le recul entre les six premiers mois et les six derniers mois de l’année est de 7,1 %. Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be, attribue cette baisse spectaculaire « à une série de facteurs : la hausse des taux d’intérêt, les prix élevés de l’énergie, le haut niveau d’inflation et la guerre en Ukraine ».