De nombreux contrôles prévus sur les routes ce week-end

La 15e édition du « week-end sans alcool au volant » débute vendredi soir à 18 heures. Durant ce week-end, les polices fédérale et locale contrôleront l’alcoolémie des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds sur 335 sites répartis sur l’ensemble du territoire. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne accompagné de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden se sont rendus vendredi à Winksele, près de Louvain, afin de donner le coup d’envoi de cette action policière. Elle se poursuivra jusqu’au lundi 16 janvier à 6 heures du matin.

Lors de l’édition précédente, qui a eu lieu en juin 2022, quelque 2,15 % des conducteurs contrôlés étaient sous l’influence de l’alcool contre 2,29 % six mois auparavant, chiffre la police fédérale. Près de 5.000 accidents survenus l’année dernière sont liés à des conducteurs conduisant sous l’emprise de l’alcool ou de drogues. « Ce sont des dommages humains et matériels ainsi que des conséquences financières qui peuvent être évitées », déclare le commissaire de police Nick Gyselinck. « Nous devons continuer à tirer la sonnette d’alarme et sensibiliser le public » car selon lui, « chaque infraction est une infraction de trop ».