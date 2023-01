Nollet et Maouane: «L’ADN d’Ecolo n’est plus ‘‘Nucléaire non merci’’»

Les coprésidents d’Ecolo, Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, défendent l’accord avec Engie. Gestion des déchets : ils se félicitent de voir l’argent « rentrer cash » dans les caisses de l’Etat dès l’année prochaine. Quant au nucléaire, « ce n’est plus un tabou » chez les verts…

Ce lundi, le gouvernement et Engie, l’exploitant du parc nucléaire belge, ont signé un accord sur la prolongation de la durée d’exploitation de dix ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. En échange, l’énergéticien s’engage à tout mettre en œuvre pour que le redémarrage intervienne en novembre 2026, afin d’éviter que le pays ne soit confronté à un manque de courant. Après Tihange 1 et Doel 1 et 2, c’est la troisième fois que la loi de sortie du nucléaire de 2003, un totem des verts, sera révisée. C’est un dossier dans lequel les écologistes jouent gros, notamment face au MR qui, le premier, a ouvertement défendu la nécessité d’une prolongation. Les coprésidents, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, le martèlent : tout était dans l’accord de gouvernement…

Le « deal » de lundi est-il bon ?