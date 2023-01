Un Salon de l’auto en points d’interrogation

Après deux années d’absence forcée due à la crise sanitaire, le Salon de l’auto signe ce samedi son grand retour sur les hauteurs du Heysel. Cette centième édition se tiendra durant neuf jours, du 14 au 22 janvier. Jadis très populaire – c’est l’événement belge qui drainait le plus de monde jusqu’à la pandémie –, le rendez-vous va-t-il renouer avec le succès ou, au contraire, va-t-il perdre de sa superbe avec la montée en puissance des enjeux climatiques et de la remise en cause de la voiture individuelle ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais on sait que la fréquentation sera de toute façon moindre que les années d’avant-covid. Les organisateurs espèrent attirer entre 300.000 et 350.000 visiteurs. Soit bien moins que les 500.000 de 2020.