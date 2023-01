Podcast – Drogues: les coulisses de notre reportage à Merksem et Borgerhout

Il y a quelques jours, ce drame, à Anvers, une enfant de 11 ans trouvait la mort suite à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Frédéric Delepierre est journaliste au service société. Il est parti en reportage à Merksem et à Borgerhout, à la rencontre de celles et ceux qui sont touchés, de près ou de loin, par ce narco-trafic. Comment est-ce que ça s’est passé ? Comment prépare-t-on ce type de reportage ? Louise Canu l’a appelé pour en savoir en plus sur les coulisses de cette enquête.

