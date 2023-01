«A propos», le podcast du «Soir» du 16 décembre: les pensions, encore un dossier pour faire tanguer le navire Vivaldi?

La réforme des pensions continue de causer du souci à la majorité fédérale. Le bonus pension proposé par la ministre Lalieux a été retoqué par la commission européenne… Trop couteux… Sans adaptation, cela privait la Belgique d’une première tranche d’aides pour la relance. Vu l’absence d’accord, la Belgique ne sollicitera pas ces subsides. Quelles sont les différentes options sur la table du gouvernement ? Quelles sont les positions d’un parti à l’autre ? Faut-il penser cette réforme comme un exercice comptable ou comme un choix de société ? On a posé toutes ces questions à Pascal Lorent du service politique.

Il y a quelques jours, ce drame, à Anvers, une enfant de 11 ans trouvait la mort suite à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Frédéric Delepierre est journaliste au service société. Il est parti en reportage à Merksem et à Borgerhout, à la rencontre de celles et ceux qui sont touchés, de près ou de loin, par ce narco-trafic. Comment est-ce que ça s’est passé ? Comment prépare-t-on ce type de reportage ? Louise Canu l’a appelé pour en savoir en plus sur les coulisses de cette enquête.

