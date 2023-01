Presley, Kennedy et les autres: dynasties de tragédies

Dans la tragédie grecque, c’est comme ça tous les jours. Les enfants des dieux, souvent, connaissent d’horribles destinées. Nous, dans la vraie vie, on n’arrive pas à s’habituer. La fille du King s’effondre et les arbres généalogiques les plus sombres de l’histoire du rock, de la politique ou du cinéma nous reviennent en mémoire.

En tête, sans commune mesure, les meurtres, overdoses et accidents d’avion, de ski ou de canoë du clan Kennedy : RIP Joseph, John, Bobby, David Anthony, Michael, John Jr, Saoirse, Maeve… Une malédiction digne de celles qui hantaient l’Olympe. Aujourd’hui, la disparition de Lisa Marie Presley, deux ans après le suicide de son fils Benjamin Keough, fait définitivement entrer la famille du King dans les dynasties au destin tragique : celles des Onassis, des Getty, des Brando, des Hugo, Agnelli, Gandhi, Bhutto, Pahlavi et Romanov…