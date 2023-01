Une étude sur l’exposition des enfants aux métaux lourds

Présents dans notre alimentation et notre environnement, certains métaux lourds et plus précisément les ETM (éléments de traces métalliques comme le cadmium, le plomb ou l’arsenic) peuvent se révéler toxiques lorsqu’ils persistent et gagnent notre chaîne alimentaire. Pour mieux comprendre le lien entre la présence de ces ETM dans le sol et l’exposition des enfants, l’Institut scientifique de service public (ISSep) a décidé de lancer une étude épidémiologique baptisée Biosol pour déterminer l’influence de la zone de résidence et/ou de certains comportements sur la présence de substances dans le corps des enfants.

Dans ce cadre, l’Institut recherche des parents qui accepteraient de participer avec leurs enfants de 6 à 11 ans à cette étude qui consiste essentiellement en des analyses d’urine et du sol où résident les participants. Les volontaires sont recherchés dans trois zones spécifiques et sur les communes suivantes : Jodoigne ; Saint-Léger, Meix-le-Tige, Mussy-la-ville, Willancourt, Rachecourt, Battincourt, Aix-sur-Cloie, Aubange, Halanzy, Musson, Baranzy, Signeulx ; et les sections de Chênée et Grivegnée de la ville de Liège.

« Les teneurs en ces éléments dans les sols wallons sont très hétérogènes. Les plus basses sont rencontrées principalement dans les sols de Hesbaye tandis que les plus élevées se mesurent dans le sillon industriel, siège d’intenses activités métallurgiques aujourd’hui révolues. On en trouve aussi encore en Lorraine belge où se rencontrent des enrichissements naturels en arsenic et en nickel, causés par la présence de formations géologiques particulières exploitées pour le fer », explique l’Institut dans un communiqué. « Cette présence entraîne pour les populations des expositions principalement directes, par l’ingestion de poussières des sols mais aussi indirectes via la consommation de végétaux (fruits ou légumes) produits sur ces sols contaminés. Les connaissances lacunaires ne nous permettent pas, à l’heure actuelle, de trouver des solutions durables pour la gestion des sols contaminés, ni pour la prévention de ce problème de santé environnementale et donc la protection des populations. Obtenir de nouvelles données scientifiques est donc nécessaire dans le contexte particulier de la Wallonie. »