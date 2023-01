Le Fuse est-il un lieu culturel ou de nuisance sonore?

Journaliste aux services Culture et Médias

Le temple belge de la techno est en péril. L’annonce est arrivée jeudi soir sur les réseaux sociaux : « Après presque 29 ans d’existence, le Fuse a reçu de l’administration régionale de Bruxelles (Bruxelles Environnement) l’ordre immédiat de diffuser de la musique à un maximum de 95 dB et de fermer ses portes à deux heures du matin. Il est impossible d’ouvrir un club dans ces circonstances. Le Fuse restera donc fermé à partir d’aujourd’hui ».

A l’origine de cette décision, les plaintes d’un voisin qui a acheté une maison adjacente en 2014. Malgré des centaines de milliers d’euros dépensés par le club pour insonoriser le bâtiment, des discussions répétées, la proposition des gérants de louer ou racheter la maison, le problème persiste. Le Fuse ferme donc ses portes, mais il a introduit un recours et, selon Bruxelles Environnement, le dialogue reste possible. Une réponse est attendue le 25 janvier pour savoir si une réouverture est possible.