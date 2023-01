Après son succès contre Eupen, le Sporting de Charleroi a besoin d’enchaîner face au Cercle de Bruges

Au Mambourg, on ne veut pas précipiter les choses. La victoire au Kehrweg (1-2), aussi attendue qu’importante, a donné un sérieux coup de boost au moral des Zèbres. Il ne faut pourtant pas aller trop vite en besogne et se dire que tout va maintenant s’enchaîner parfaitement en vue de la « remontada » vers le Top 8, synonyme d’European Playoffs. Le Sporting doit faire preuve d’humilité dans l’hostilité. Autrement dit : tenter de confirmer la prestation du week-end dernier ! Car cette saison, c’est bien là où ça a péché. Les Carolos ne sont parvenus à aligner deux victoires de rang qu’à une seule reprise. C’était au mois d’août : à Seraing (0-1) puis à Zulte Waregem (1-3). Avec la réception du Cercle Bruges ce dimanche soir, les joueurs de Felice Mazzù ont donc une belle occasion de remettre les pendules à l’heure. Et d’affermir les prémices du renouveau.