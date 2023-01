Présidence suédoise du Conseil de l’UE: une priorité éclipse toutes les autres, le soutien à l’Ukraine

Stockholm assume la présidence tournante du Conseil de l’UE pour six mois. Parmi les autres thèmes à l’agenda : la compétitive européenne, à préserver, par rapport aux Etats-Unis, et la question migratoire, qui divise les Vingt-Sept.

Sécurité et unité, compétitivité, transition verte et énergétique, valeurs démocratiques et Etat de droit. Quatre priorités annoncées par la Suède qui a pris, presque sur la pointe des pieds, la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne au premier janvier. Déclinées en une petite trentaine de pages. Commentées lundi, à Bruxelles, par Lars Danielsson, représentant permanent auprès de l’Union européenne. « Les Suédois adorent préparer… Mais, ces six prochains mois, il y aura surtout de la gestion de crise au menu. L’Ukraine influencera tout ce qu’on fera », a insisté le diplomate.