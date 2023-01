Anderlecht: le départ d’Anouar Ait El Hadj à Genk se précise

Cette fois, le mercato d’Anderlecht a vraiment commencé. Après avoir compris que le noyau allait être « nettoyé » de plusieurs gros salaires et de joueurs excédentaires, les supporters anderlechtois ont enfin pu se réjouir ces dernières heures en apprenant l’arrivée – elle devrait être officialisée prochainement – du Danois Dreyer. A la veille du Topper, c’est une nouvelle qui a évidemment aussi réjoui l’entraîneur anderlechtois Brian Riemer. Qui connaît très bien l’ailier gauche de Midtjylland. « Nous avons joué contre lui lorsque j’étais le coach des U19 de Copenhague. Il évoluait à Esbjerg et il nous avait battus. J’ai continué à le suivre quand j’étais à Brentford. Au Danemark, il jouit d’une excellente réputation depuis plusieurs années. C’est un très bon joueur, décisif et talentueux. » Tout ce dont le RSCA, en crise, a besoin. A 24 ans, Dreyer s’apprête à signer pour 4,5 ans au Sporting auquel ce transfert devrait coûter quelque 4 millions comme le prévoit la clause dans son contrat. Une aubaine pour les Mauves, alors que la valeur du joueur est évaluée entre 8 et 9 millions sur le marché.

Quatre millions, cela reste un gros montant pour Anderlecht, plus que jamais prisonnier de sa situation financière. Mais le passage définitif de Kristoffer Olsson, actuellement prêté à… Midtjylland avec une option d’achat tournant elle aussi autour des 4 millions – les négociations sont en cours pour un transfert définitif – pourrait considérablement aider les patrons anderlechtois. Alors que la piste trop onéreuse menant à l’ailier Ukrainien Tsygankov parait définitivement abandonnée – le Sporting cherche par contre toujours un vrai nº9 –, on s’attend également à du mouvement du côté des départs. Sont notamment concernés : Ait El Hadj (vers Genk pour 1,5 à 2 millions) mais également Sadiki, Van Crombrugge ou encore Duranville qui avait déjà failli partir à Dortmund l’été dernier et qui ne veut pas prolonger son contrat arrivant à son terme en juin 2024.