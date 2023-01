Météo: alerte jaune en Wallonie ce week-end, la neige bientôt de retour

Dimanche, les averses pourraient devenir hivernales dans les Ardennes. Un vent glacial rendra la température encore plus froide.

Des averses sont également prévues pour lundi, peut-être même avec un peu de neige fondante. Le temps sera nuageux avec quelques averses de pluie ou mélangées à un peu de neige dans le sud et le centre du pays. Dans le nord du pays, il pourra aussi neiger.

Mardi devrait être plus sec avec plus de soleil. Il fera tout de même un ou deux degrés de moins. Mardi, de la neige est attendue dans le sud-est du pays. Les températures seront juste au-dessus de zéro, avec un degré dans les Ardennes et environ trois degrés sur la Côte.