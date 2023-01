«Il faut éviter que ça s’étende»: des hôteliers et clients de Booking.com ciblés par des cyberattaques

« J’ai tout de suite coupé ma connectivité avec le site : je n’ai plus de chambres à vendre sur Booking.com, je perds du chiffre d’affaires depuis une semaine », dit l’hôtelière qui préside la Commission numérique du GNI. Alertée, la plateforme est restée muette, poursuit-elle : « Ma chargée de compte vient de me dire qu’ils cherchaient toujours. »

L’hôtelière parisienne Fabienne Ardouin, qui gère les hôtels France Albion et Helussi, a recensé « 23 cas de fishing auprès de clients, dont 5 ont cliqué sur le lien et donné leurs informations de carte de crédit aux pirates », dit-elle à l’AFP.

« Nous ne savons pas d’où vient la faille de sécurité, des hôteliers ou de Booking, mais le cybercriminel arrive à rentrer dans la messagerie de l’hôtelier et à récupérer les informations », a expliqué à l’AFP Véronique Martin, directrice du département Europe et numérique au GNI.

Les pirates se font aussi passer pour l’hôtel auprès des clients de celui-ci, prenant contact soit via la messagerie de Booking.com soit via WhatsApp, pour les inviter à cliquer sur un lien et à fournir leurs coordonnées bancaires.

Des hôteliers et leurs clients sont la cible de cyberattaques visant leur interface avec la plateforme de réservations Booking.com, alerte vendredi le syndicat patronal de l’hôtellerie-restauration, le GNI, qui invite les professionnels victimes à se déconnecter du site, avertir leurs clients et déposer plainte.

Le GNI a saisi la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et alerté la Répression des fraudes et la CNIL sur « le manque d’accompagnement de Booking.com dans cette faille de sécurité ». Sollicitée par l’AFP, la plateforme affirme que « la faille de sécurité ne provient pas de Booking.com » et assure que « les comptes concernés ont rapidement été verrouillés », et que « les voyageurs potentiellement concernés ont été informés ».