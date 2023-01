En conflit avec son entraîneur, Leandro Trossard a demandé à quitter Brighton: «Il a été humilié»

Ecarté pour le match à Middelsbrough samedi dernier, Leandro Trossard n’entre plus dans les plans de son entrâineur Roberto De Zerbi. Le technicien italien s’est exprimé ce vendredi lors d’un point de presse au cours de laquelle il a expliqué ne pas apprécier l’attitude du Diable rouge. « Leandro connaît très bien ma position », a expliqué Roberto de Zerbi. « Lors du dernier entraînement avant le match contre Middelsbrough (samedi dernier en 32es de finale de la Coupe d’Angleterre, ndlr), quand il a compris qu’il ne jouerait pas, il a quitté la session sans rien me dire. Ce n’est pas bien. Le lundi après, je lui ai parlé et expliqué que je n’aime pas ce genre de comportement. »

Face à ces propos, l’agent de Leandro Trossard a publié un communiqué dans lequel il a insisté sur le fait que son client voulait quitter Brighton durant le mercato hivernal parce qu’il « est mis à l’écart suite à une altercation avec l’un de ses coéquipiers ». Josy Comhair, a confirmé aussi que Trossard, 28 ans, n’avait plus un bon contact avec Roberto De Zerbi. « Lundi dernier, son entraîneur l’a humilié devant le groupe et lui a dit qu’il ne voulait plus le voir. »