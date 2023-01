40 ans après, l’enquête sur la disparue du Vatican relancée

Après presque 40 ans de secrets, machinations, fausses pistes et d’obscurs témoignages, le plus sulfureux « cold case » du Vatican pourrait enfin trouver sa part de lumière et de vérité. Le Saint-Siège vient de confirmer l’ouverture d’une nouvelle enquête sur l’indéchiffrable disparition d’une jeune citoyenne vaticane, comme engloutie par le vide, un après-midi romain du mois de juin 1983. Emanuela Orlandi avait alors 15 ans et un visage doux et souriant, encadré de longs cheveux ébène. Son père, Ercole, était un employé, scrupuleux et respecté, de la préfecture de la Maison pontificale, patriarche d’une famille simple, croyante et unie.