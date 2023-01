Le rapatriement de Zinho Vanheusden au Standard, un dossier qui sera difficile à concrétiser

Le club liégeois, qui souhaite recruter un défenseur central, étudie la possibilité de rapatrier Zinho Vanheusden. Mais il faudra trouver un accord avec l’Inter et AZ.

S’il n’aura pas beaucoup plus d’argent à consacrer au mercato d’hiver qu’il n’en avait à l’été 2022, le Standard ne désespère pas d’offrir à Ronny Deila trois nouveaux joueurs d’ici la fin de ce mois de janvier. Un par ligne, comme c’était son plan initial. À savoir un défenseur central, sachant que le jeune Nathan Ngoy est encore blessé pour de longues semaines et que Noë Dussenne, en fin de contrat au 30 juin 2023, ne sera probablement pas renouvelé, un médian susceptible de faire oublier Nicolas Raskin ainsi qu’un joueur offensif, qui ne serait pas nécessairement un numéro 9, mais un élément capable d’apporter du danger et d’inscrire des buts.

C’est dans ce contexte-là que le club liégeois, en besoin de joueurs belges pour coucher sur sa feuille de match, s’est renseigné, ces derniers jours sur la possibilité de rapatrier Zinho Vanheusden (23 ans) en bord de Meuse.