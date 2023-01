Wouter Vandenhaute s’est expliqué devant la direction d’Anderlecht

Le Conseil d’administration du RSCA s’est réuni, vendredi soir. Au parc Astrid, on souligne qu’il était prévu de longue date. « Nous avons bien sûr abordé les soucis actuels pour savoir comment s’en sortir au mieux et au plus vite mais tout s’est déroulé dans un bon climat », nous dit un administrateur.

En tant que président du Conseil, Wouter Vandenhaute – qui communiquera prochainement vers le monde extérieur – était naturellement présent au même titre que Marc Coucke et que la majeure partie des administrateurs vu l’importance de la situation. VDH, qui vit des heures très compliquées depuis la lettre ouverte que lui ont adressée une partie des supporters, a été amené à s’expliquer devant l’ensemble des décideurs bruxellois.