Handball: les Red Wolves battus par le Danemark pour leur tout premier match en Coupe du monde (vidéo)

Le premier goal de la partie a été inscrit par Raphael Kötters après 1:49de jeu. La réaction danoise ne s’est pas faite attendre, le jeu restant équilibré jusqu’à la 7e minute (4-4). Ensuite profitant d’une double exclusion temporaire côté belge, les Danois ont pris les devant et creusé progressivement un écart qui sera au maximum de huit unités: 19-11 à la 25ème.

Plusieurs Belges ont eu l’occasion de s’illustrer, notamment Jef Lettens entre les perches et Raphael Kotters pour alimenter le marquoir (4 buts en 1ère Mi-temps), Yves Van Cosen se chargeant de faire le ménage dans le centre de la défense. Bien qu’ils aient encaissé trop de buts par les ailes, les Belges ont joué crânement leur chance et n’ont pas démérité en première périod, dont la fin est sifflée sur le score de 22-15.

Le début de seconde mi-temps fut catastrophique pour les Wolves qui encaissaient un 4-0 en moins de 4 minutes et buttaient sur une haute défense danoise sans trouver la parade ad hoc. Les champions du monde s’envolaient au score (33-21 à la 45ème). Les Wolves ont compris qu’ils ne reviendront plus au score et ne se sont pas mis dans le rouge dans l’optique des rencontres à venir.