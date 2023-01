Arnaud De Lie: «Je n’ai pas pris un kilo cet hiver alors que j’ai bien profité des fêtes»

Arnaud De Lie a fait sensation, vendredi face à la presse belge et internationale lors du « media day » de sa formation Lotto-Dstny à Dénia. D’une rare décontraction, celui qui faisait déjà l’unanimité en Belgique a séduit les confrères étrangers. L’un d’eux, un Portugais, lui a ainsi demandé pourquoi on le surnommait le « Taureau de Lescheret ». Et sa réponse fut : « On appelait bien Greipel le Gorille de Rostock, c’est cohérent non ? J’aime bien faire le comique dans l’équipe, cela détend. Le vélo, c’est d’abord une passion, et la mission des coureurs, c’est d’apporter un peu de bonheur aux gens. Alors, il ne faut pas toujours se prendre trop au sérieux. »

Arnaud, c’est désormais officiel, vous ferez Milan-Sanremo et Gand-Wevelgem, avant Paris-Roubaix. Le programme monte d’un cran !