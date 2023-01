La protection des droits de l’enfant exige un déblocage politique

Il y a plusieurs façons pour le politique de faire de la mauvaise gouvernance : laisser un organisme en déshérence en fait partie. C’est ce que vit aujourd’hui l’institution dirigée par le délégué général aux Droits de l’enfant. Une quinzaine de travailleurs sociaux, psychologues et experts chargés de veiller à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant sont ainsi dans l’attente de la nomination d’un responsable, et s’ils ne sont pas aujourd’hui laissés à eux-mêmes, c’est grâce au délégué à remplacer, en poste depuis dix ans mais qui continue à exercer un mandat échu.

Cela fait plus d’un an que le dossier est en rade, provoquant, comme nous l’évoquions ce jeudi, la déstabilisation d’une institution qui s’affaiblit, se consume et meurt doucement. Le personnel, à bout, n’a d’ailleurs plus que le recours aux médias et à la pression extérieure pour forcer un déblocage.