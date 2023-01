Orages violents, tempêtes, plusieurs décès... le sud-est des Etats-Unis frappé par des tornades (photos)

Selon le site internet poweroutage.us, environ 60.000 foyers en Alabama et en Géorgie étaient toujours privés d'électricité dans la nuit de vendredi à samedi

Le bilan des phénomènes météorologiques violents aux Etats-Unis s'alourdit. Des tornades et des tempêtes violentes ont fait au moins neuf morts dans le sud-est du pays.

Dans tout le pays, le service météorologique américain a signalé 33 tornades et tempêtes violentes jeudi. L’Etat d'Alabama a été particulièrement touché : sept personnes y ont trouvé la mort, a confirmé vendredi la police du Comté d'Autauga.

« Une tornade de grande ampleur »

A Autauga et dans la ville de Selma, à une cinquantaine de kilomètres de là, le service météorologique avait mis en garde contre « une tornade de grande ampleur et extrêmement dangereuse ». Des dizaines de maisons de la zone ont été détruites. A Selma, la plupart des routes étaient bloquées par des lignes électriques et des arbres abattus.

Dans l'Etat de Géorgie, un enfant de 5 ans a été tué par la chute d'un arbre sur une voiture. Un employé du département des transports de Géorgie est également décédé, a confirmé vendredi le gouverneur de l'Etat. L'aéroport international d'Atlanta, le plus important des Etats-Unis en termes de nombre de passagers, a dû immobiliser des avions jeudi.