Michel Lecomte revient sur l’affaire Le Graët: «Soyons clairs, son maintien serait un scandale»

L’affaire Noël Le Graët, écarté de ses fonctions après ses propos désobligeants et irrespectueux envers Zinédine Zidane, provoquant un déferlement d’indignations des mondes sportif, politique, médiatique, c’est significatif au moins pour quatre raisons. D’abord, l’impact du foot sur la société. Le Graët, octogénaire, ancien maire de Guingamp, ancien président du club de sa ville et président de la plus puissante fédération sportive française depuis bientôt douze ans (après avoir dirigé le foot pro français), subit le coup de grâce à cause de ses propos sur Zidane. Il traîne pourtant depuis des années des casseroles liées à son comportement de harceleur et ses attitudes à relents sexistes, racistes, homophobes qui, elles, ne l’avaient pas fait mettre sur la touche. Ensuite il y a (à nouveau) le phénomène Mbappé. Un tweet de la star française a provoqué la lame de fond. Il est devenu le premier influenceur français !