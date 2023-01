Allemagne: l’activiste Greta Thunberg devrait attirer 8.000 participants à une manifestation contre une mine de charbon

La police s’attend à la présence de 8.000 participants à une manifestation samedi contre l’extension d’une mine de charbon dans l’ouest de l’Allemagne, à laquelle doit se joindre aussi la populaire activiste suédoise Greta Thunberg

L’ancien village de Lützerath, situé dans le bassin rhénan, entre Düsseldorf et Cologne, doit disparaître pour permettre l’extension d’une immense mine de lignite à ciel ouvert, l’une des plus grandes d’Europe, exploitée par l’énergéticien allemand RWE.

Des activistes occupent le village depuis plus de deux ans pour tenter d’empêcher sa disparition et l’extraction de ce combustible fossile utilisé pour produire de l’électricité. Mercredi, la police a commencé à évacuer les lieux. Une manifestation aura lieu samedi à midi, mais un programme avec de la musique et des représentations commencera dès 11h, selon les organisateurs. Le slogan de la mobilisation est « Empêcher l’évacuation ! Pour la justice climatique ». Les manifestants devraient se déplacer depuis une cinquantaine de villes et 14 Etats fédérés allemands, selon Fridays for Future.

Pour l’activiste suédoise Greta Thunberg, s’exprimant à Cologne, la situation à Lützerath est un énorme embarras international pour le gouvernement allemand.

Les gens ont défendu le site depuis des années, dans le cadre d’un mouvement pour une justice globale, a salué la militante citée par l’agence dpa. Elle voit un signe d’espoir dans le grand nombre de participants à l’action. La jeune fille invite tous les citoyens participer à la manifestation.

Après l’opération d’évacuation du hameau lancée cette semaine par des centaines de policiers assistés de machines, entre 20 et 40 militants occupaient encore vendredi soir le hameau, selon une porte-parole de leur mouvement à l’AFP. Les policiers disaient être en passe d’évacuer les derniers militants perchés dans les arbres.