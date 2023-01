Otan: la Turquie «pas en situation» de ratifier l’adhésion de la Suède en l’état

Un nouvel incident est survenu cette semaine. Ankara a dénoncé jeudi un montage vidéo réalisé par un groupe proche du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) en Suède, montrant le président Erdogan en pendu et traité de « dictateur ».

La Turquie n’est « pas en situation » de ratifier l’adhésion de la Suède à l’Otan en l’état, a estimé samedi Ibrahim Kalin, proche conseiller du président Recep Tayyip Erdogan, après un nouvel incident survenu cette semaine.

« Nous ne sommes pas en situation d’envoyer la loi (pour ratification) au Parlement, nous avons un vrai problème à ce sujet » a-t-il assuré affirmant que les députés risqueraient de la rejeter.

Ce nouvel incident intervient alors que la Turquie bloque depuis mai l’entrée de la Suède -ainsi que de la Finlande- dans l’Otan, l’accusant d’héberger sur son territoire des membres du PKK et d’organisations alliées à celui-ci, qu’elle considère comme étant terroristes.

« Nous sommes engagés dans ce processus depuis six ou sept mois et ce n’est pas bon pour la Suède d’apparaître sous ce jour », a insisté M. Kalin devant des journalistes de plusieurs médias internationaux dont l’AFP. « Nous voulons avancer et progresser mais si ce genre d’incidents continue, cela ralentira le processus. »

Pour M. Kalin, la Suède doit envoyer « un message clair » concernant l’attitude des membres du PKK sur son sol. « Ils doivent (…) par exemple garantir que (les membres du PKK) ne peuvent plus recruter ni collecter d’argent » sur le sol suédois.

Il a reconnu néanmoins que le nouveau gouvernement suédois avait réalisé plusieurs pas importants dont la visite, « très appréciée », du Premier ministre suédois à Ankara peu après son accession au pouvoir ainsi que « l’amendement de la Constitution, une avancée positive ».

Mais il faudra encore attendre « six mois » avant que les nouvelles lois afférentes ne soient écrites et validées par le Parlement, a-t-il remarqué. Par ailleurs, M. Kalin a affirmé que la Turquie « ne demande rien à la Suède ou à la Finlande qui ne soit conforme à leur loi : nous sommes très réalistes ».