Présidentielle en Tchéquie: Andrej Babis et Petr Pavel en tête du 1er tour

L’ex-Premier ministre Andrej Babis et le général Petr Pavel, arrivés en tête du premier tour de l’élection présidentielle en République Tchèque, s’affronteront les 27 et 28 janvier lors du second tour du scrutin.

M. Babis a obtenu 36,72 % et M. Pavel 33,73 %, tandis que l’économiste Danuse Nerudova est arrivée en troisième position avec 13,79 % après le décompte de 80 % des voix, selon les résultats publiés par l’Office statistique tchèque.