Intempéries: plusieurs cours d’eau en phase de pré-alerte de crue en Wallonie

La phase de pré-alerte de crue s’est encore étendue samedi en Wallonie, avec plusieurs cours d’eaux ayant atteint ce seuil de pré-alerte, selon la mise à jour du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW).

L’Ourthe inférieure, la Vesdre, l’Amblève, l’Our, la Senne, le Viroin, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse aval et amont ainsi que leurs affluents s’ajoutent ainsi aux cours d’eau en phase de pré-alerte de crue. Ils rejoignent la Sûre, la Basse, Moyenne et Haute Semois, la Chiers, la Vierre ainsi que leurs affluents, déjà en pré-alerte de crue vendredi matin.