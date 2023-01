Ronny Deila après Seraing-Standard: «La meilleure prestation de Cihan Canak cette saison»

Toutefois, après la rencontre, Ronny Deila se montrait particulièrement satisfait de la prestation de ses ouailles. Et s’il y a un nom à ressortir du lot, c’est bien celui du jeune Cihan Canak. « C’était un match difficile, dans des conditions difficiles, mais mes joueurs ont tout donné », explique le tacticien norvégien. « Nous avons plus ou moins contrôlé les débats sur le plan défensif. Après notre but, nous avons eu le ballon, nous avons fourni plus de centres. Comme souvent, il s’agit de la dernière passe, du dernier geste devant le but… Mais je reste positif, j’apprécie ce que je vois sur le terrain. Je pense que nous méritions plus que ces trois points en trois matches, mais la manière me rassure. Pour moi, c’est la meilleure prestation de Cihan Canak cette saison. Le terrain était parfait pour lui… car c’est justement compliqué de défendre face à lui sur une pelouse pareille. Je suis très heureux de cette prestation, pour la première fois je n’ai pas dû le sortir du terrain. »