Le Salon de l’auto de retour après deux ans d’absence (vidéos)

Cette édition semble bien différente des précédentes. Moins étendue et avec un nombre de visiteurs en déclin, certains constructeurs l’abordent avec une certaine réserve, tel Mercedes qui n’y présentera que trois modèles.

Et pourtant… c’est vers le Palais du Heysel que se dirige une foule impatiente. On ne s’y rend pas d’un pas lent, on y court, même au petit matin alors que le Salon vient d’ouvrir ses portes au public, sous une pluie intense et dans le vent froid. Et ce sont les sourires de passionnés qui éclairent cet excitant rendez-vous.

Une fois les immenses portes de Brussels Expo passées, des voitures à perte de vue. La course s’arrête. Aucun moteur n’est allumé, et pourtant on est saisi par un vrombissement assourdissant, celui de centaines de personnes ne pouvant contenir leurs émotions. Les stands des différentes marques se succèdent les uns aux autres, et aucun ne désemplit. Entre goodies et prospectus, tout le monde en a pour son compte.

Les nouveautés et les plus gros bolides sont au cœur de l’attention. Les voitures de course et même les énormes véhicules de l’armée belge font figure de stars. On se prend en photo devant, et on rêve. Un plaisir et une curiosité dont on ne se cache pas au Salon de l’Auto, bien que conscients des enjeux écologiques.

Une sortie familiale pour beaucoup. On y voit surtout des pères et leur fils… Ils se glissent, se bousculent mais atteignent toujours leur but. Pour les plus jeunes, c’est un voyage sans précédent dans un monde parfois encore inconnu. Ils se positionnent, très impressionnés, derrière les volants et simulent la course de leur rêve, sous le regard amusé de leurs parents, téléphone à la main pour immortaliser le moment. Les plus âgés observent, se renseignent et questionnent. Le début de l’année est un moment propice à l’achat d’une nouvelle voiture, et ce salon est le plus beau des concessionnaires.

« L’électrique est encore un peu cher »

Laurent, la quarantaine, père de deux enfants, confie : « J’aimerais changer de voiture cette année, mais je ne sais pas encore vers quoi me diriger. On regarde par curiosité pour l’électrique mais c’est encore un peu cher. ».

Mais les prix plus élevés des modèles « green » par rapport aux moteurs à combustion ne semblent pas être l’inquiétude principale des nouveaux acheteurs qui regrettent de laisser au garage « le sentiment de liberté ».

Ils sont beaux, modernes, ils sont l’avenir, mais le public hésite encore à passer le pas. « Pas assez pratique » lance Albert, 51 ans, devant la présentation d’un modèle électrique de la marque Mazda. Voilà une réaction qui en dit long. Les problèmes liés à ce type de véhicule sont encore nombreux. « L’accessibilité pour faire le plein quand on fait de longs voyages n’est pas toujours optimale ». Il poursuit : « On ne peut pas être certain de pouvoir la recharger quand on habite en appartement, c’est vraiment compliqué. »

Et pourtant c’est l’électrique et ses progrès que les constructeurs et le Salon veulent mettre en avant. Dans une petite salle sombre, l’Histoire de la voiture est présentée avec de nombreux modèles de tous les âges, dont le Benz Patent-Motorwagen de 1885, première automobile jamais construite. Cette balade à travers les âges s’achève par la concept car électrique BMW i3, présentée pour la première fois en 2011. Pourtant, on reste encore loin de la totale adhésion.

L’esprit « bagnolard » toujours très présent

On aurait pu penser à un conflit de générations concernant l’électrique. Cependant, la grande majorité des personnes interrogées se revendique « old school », cela tous âges confondus. Le ronronnement du moteur est leur musique favorite, et ils ne sont pas près d’y renoncer. Certains lèvent les yeux au ciel dès que le sujet des véhicules green est abordé. « Pour moi, passionné depuis toujours, c’est incomparable, les sensations ne sont pas les mêmes », explique John, jeune Britannique. « C’est familial, j’allais voir des courses avec mon père lorsque j’étais enfant, et ce qui me faisait vibrer, c’était le bruit ! ». Ce fameux son que John reproduit immédiatement avec sa voix, un petit sourire en coin et les yeux pleins d’étoiles.

Dans le public, c’est l’amour du vintage qui semble l’emporter, la passion du beau et de l’authentique, même si la conscience écologique chemine, à faible vitesse, dans les rangs des fans, toujours à l’affût des dernières prouesses technologiques.