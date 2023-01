Le SC Charleroi doit faire preuve de maturité pour enchaîner à la maison face au Cercle

« Jean qui rit, Jean qui pleure », tel pourrait être le titre de la bande-annonce du match entre Charleroi et le Cercle. Dans le rôle du personnage souriant, on retrouve les Zèbres, à nouveau en confiance après leur succès acquis sur la pelouse d’Eupen dans le fameux « Felice Time ». Une victoire qui aura permis de préparer la venue de la moins prestigieuse des formations brugeoises en toute sérénité.

Tout le contraire de l’opposant, davantage dans un mode de questionnement et de doutes. La principale cause de ce ressenti se trouve dans le départ du président Vincent Goemaere. En place depuis janvier 2020, il a décidé de faire un pas de côté et ce, « avec la certitude qu’un changement au niveau de la présidence allait s’avérer bénéfique pour le développement du Cercle de Bruges ». Une décision inattendue mais acceptée par le comité qui prendra le temps avant de désigner un successeur.

Si la vérité du terrain reste la seule valeur dans le football, ce n’est jamais bon pour un vestiaire d’aborder une rencontre, non seulement sans certitude par rapport à la personne en charge du navire, mais surtout en manque total de confiance, comme en témoignent les récentes sorties loupées du Cercle.

L’occasion est donc belle pour les Carolos de profiter des errements adverses pour confirmer leur regain de forme et surtout, de continuer à grappiller des points dans l’espoir de terminer le championnat régulier dans le top 8. Un souhait impensable voici quelques semaines mais qui pourrait redevenir réalité en cas de succès ce soir.

En parlant de retour, celui d’Hugo Siquet dans notre compétition s’est opéré ce samedi, avec la signature de l’ancien latéral du Standard du côté du Cercle de Bruges. Un prêt de six mois, assorti d’une option pour une année supplémentaire, dans le but de relancer un jeune élément en difficulté depuis son passage du côté de Fribourg en Allemagne. En acceptant de revenir sur le sol belge, il aura à cœur d’engranger les minutes et de prouver sa valeur dans une formation capable du meilleur comme du pire.