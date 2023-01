«Je ne vais plus parler de la France»: Karim Benzema refuse de s’exprimer sur son forfait à la Coupe du monde et sur l’affaire Noël Le Graët

Karim Benzema a retrouvé ses marques au Real Madrid suite à sa blessure à la cuisse qui l’a privé de Coupe du monde. Ce dimanche, il sera le fer de lance des Madrilènes face aux FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne. Cela n’empêche qu’en conférence de presse, le sujet de la sélection et de sa retraite internationale a été abordé.

« C’est terminé, c’est du passé », a lancé Benzema aux journalistes. « Le plus important, c’est le match de demain. Je suis prêt dans ma tête. Le reste appartient au passé, même si c’est compliqué. Je ne vais plus parler de la France. Ce qui nous occupe ici, c’est la finale. Je ne veux plus parler de la Coupe du monde et de la France. Je ne vais répondre qu’aux questions concernant la finale et non la Coupe du monde. »