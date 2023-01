Timothy Martin sur sa sortie kamikaze face au Standard: «Je devais ça à l’équipe»

Nous sommes dans le temps additionnel. Carrément même puisque le chrono indique sept minutes supplémentaires. Sur une action entamée par Antoine Bernier, Sissoko hérite d’un ballon-cadeau dans le rectangle. Il tergiverse. Gamberge. Finalement envoie un centre imprécis. C’est au tour du Standard de tenter un dernier assaut. Ohio bien lancé en profondeur se présente devant Martin qui effectue une sortie kamikaze étourdissante. « Je ne me suis pas posé de question », dit le jeune (22 ans) portier sérésien. « J’y suis allé à fond, car je devais cela à mes équipiers. L’équipe avait tout donné. Nous ne pouvions pas sortir vaincus du terrain ».

« En match, je parviens à m’enfermer dans ma bulle », assure-t-il. « Rien ne me touche. Les insultes, les cris, je n’entends rien. Seul compte le match. Le travail à remplir ».

Les graves blessures, encourues d’abord par Guillaume Dietsch, par Timothy Galje ensuite l’ont propulsé entre les perches. Depuis, Dietsch est revenu. Pourtant, Martin conserve une place de titulaire, qui l’étonne un peu : « Je ne m’y attendais pas. Mais c’est ainsi. Là non plus, je ne me mets pas martèle en tête. Je profite. Je prends ce qu’il y a à prendre ».