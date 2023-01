Zinho Vanheusden, que le Standard souhaite rapatrier, a fait son retour sur le terrain avec l’AZ Alkmaar

Zinho Vanheusden a fait son retour sur la pelouse, samedi soir, après plus de trois mois d’absence. Il a pu célébrer la victoire 0-2 de l’AZ Alkmaar à Heerenveen pour la 16e journée d’Eredivisie.

Le défenseur belge disputait là ses premières minutes depuis le 9 octobre dernier et une blessure au pied. Il avait alors retrouvé les terrains quelques jours plus tôt, le 1er octobre, après une longue absence de plus de sept mois et demi.