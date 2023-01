Népal: au moins 67 personnes décédées dans le crash d’un avion (photos)

« Les secours sont déjà arrivés sur place et tentent d’éteindre le feu », a déclaré un responsable local, précisant qu’ils étaient « concentrés d’abord sur l’extinction du feu et sur le sauvetage des passagers ».

Au moins 67 personnes sont mortes dimanche dans l’accident au Népal d’un avion qui en transportait 72, selon un nouveau bilan de la police. Selon les Affaires étrangères, aucun Belge ne figure parmi les victimes.

« 31 (corps) ont été transportés dans les hôpitaux », a déclaré l’officier de police AK Chhetri à l’AFP, ajoutant que 36 autres dépouilles avaient été trouvées dans le ravin où s’est écrasé l’avion dans le centre du pays.

Carlingue en feu

L’avion s’est écrasé entre l’ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du Népal. La carlingue était en feu et les sauveteurs tentaient d’éteindre l’incendie, a déclaré un responsable local Gurudutta Dhakal.

« Les secours sont déjà arrivés sur place et tentent d’éteindre le feu », a ajouté Gurudutta Dhakal, précisant qu’ils étaient « concentrés d’abord sur l’extinction du feu et sur le sauvetage des passagers ».

Véritable essor

L’industrie aérienne népalaise a connu un véritable essor ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d’accès, ainsi que des randonneurs venus faire du trekking et des alpinistes étrangers. Mais elle a souffert d’un manque de sécurité dû à une formation et une maintenance insuffisantes.

L’Union européenne a interdit à tous les transporteurs népalais d’accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité. Le pays himalayen possède également certaines des pistes les plus isolées et les plus délicates du monde, flanquées de pics enneigés dont l’approche constitue un défi même pour les pilotes chevronnés.