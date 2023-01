«Respecte-nous»: l’échange tendu entre un supporter et un coéquipier d’Amadou Onana à Everton (vidéo)

Le club d’Everton traverse une très mauvaise passe. Les Toffees pointent à la 19ème place de la Premier League après 19 journées. Malgré un but d’Onana, ils ont été battus à domicile contre Southampton, ce samedi après-midi. Une défaite qui n’arrange rien, les supporters sont furieux.

Tellement furieux que certains d’entre eux ont voulu s’expliquer avec les joueurs de Frank Lampard. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir Yerry Mina en train de faire face à des fans révoltés. « Si on descend, tu restes ! Si on va en Championship, tu restes ! Sois un leader mon garçon, exprime-toi ! Respecte-nous, montre-nous un peu de passion », explique l’un d’eux.

Très calme, le défenseur colombien a répondu : « Je donnerais ma vie pour ce club », et le supporter d’ajouter : « Montre-leur que tu es l’homme de la situation. Sois notre capitaine, porte le brassard. » Le joueur d’Everton s’est dit désolé de cette situation. Finalement, l’échange s’est bien terminé, avec une poignée de main entre les deux hommes.