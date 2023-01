Etats-Unis: Joe Biden déclare l’Etat de Californie «zone sinistrée» suite aux violentes intempéries

Des subventions sont disponibles, par exemple, pour payer un logement temporaire ou des réparations. Il est également question de prêts bon marché pour couvrir la perte de biens non assurés. La Maison Blanche évoque également d’autres programmes destinés à aider les résidents et les propriétaires d’entreprises.

Cette décision libère des fonds pour les résidents concernés des Comtés de Merced, Sacramento et Santa Cruz.

Depuis le 27 décembre, la Californie est frappée par de violentes tempêtes hivernales, des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Des avis de tempête sont en place pour des millions de résidents et des milliers de familles sont privées d’électricité. Samedi, de fortes pluies et de la neige sont tombées dans certaines régions. Jusqu’à présent, au moins 19 personnes ont été tuées par des chutes d’arbres ou par l’eau qui s’écoule rapidement.