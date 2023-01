Fin de la saga NewB

Après moult rebondissements, notamment en raison d’une procédure en justice lancée par des petits coopérateurs et Finance&Invest Brussels (le véhicule financier de la Région bruxelloise), l’avenir de NewB est désormais presque scellé. Sous réserve de l’accord du régulateur (la Banque Nationale de Belgique), les activités bancaires de la coopérative qui s’était transformée en banque « durable et transparente » en 2020 seront cédées à VDK, petite institution flamande qui a également fait de l’éthique sa marque de fabrique.

À lire aussi La banque NewB démantèle ses activités bancaires

Les modalités entourant les transferts des comptes NewB devraient « rapidement » être communiquées aux titulaires et le partenariat devrait être effectif dès le mois d’avril.

La possibilité d’un « exit » pour les coopérateurs

L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue samedi à Bozar et a réuni environ 5.000 coopérateurs a en effet donné le go au projet, qui avait été présenté dans la foulée du démantèlement de NewB. La coopérative deviendra donc très probablement « agent bancaire », se chargeant de la distribution des produits de VDK dans la partie francophone du pays. Concrètement, la modification actée des statuts permet, d’un côté, ce nouveau partenariat et, de l’autre, aux coopérateurs qui le souhaitent de « sortir » plus rapidement de la structure.