Coupe du monde de hockey: la confiance est de mise chez les Red Lions

Une entrée en matière dans une Coupe du monde n’est jamais chose aisée. Et même si les joueurs belges ont éprouvé certaines difficultés lors des 30 premières minutes face à une Corée du Sud très agressive et bien structurée, ils sont parvenus à dérouler, après la pause, en corrigeant certains détails. En première période, les champions olympiques et du monde ont certainement trop forcé en voulant absolument passer par le centre. Mais dès qu’ils ont joué plus intelligemment et collectivement, tout s’est ouvert et les Lions ont fait la différence en inscrivant 5 buts. Ils sont également parvenus à ne pas encaisser le moindre but. De quoi gagner en confiance et aborder avec plus de sérénité les 2 prochaines rencontres de poule face à l’Allemagne (mardi) et au Japon (vendredi). « Nous sommes satisfaits dans les chiffres », reconnaissait Tanguy Cosyns. « Même nous sommes tous bien conscients que nous pouvons proposer beaucoup mieux.