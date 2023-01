Corruption au Parlement européen: comme Marie Arena, Marc Tarabella avait «oublié» de déclarer un voyage au Qatar

Maxime Töller, avocat de l’eurodéputé Marc Tarabella (PS), était invité sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche, sur RTL-TVI.

Interrogé sur l’implication de son client dans le scandale de corruption et d’ingérence au Parlement européen par le Maroc et le Qatar, l’avocat a défendu Marc Tarabella. « Il n’a jamais été entendu. Voilà le seul élément qui ne peut pas encore fuiter du dossier, puisque son audition n’y est pas et n’existe pas encore », a-t-il déclaré.

« Monsieur Tarabella est clair, très très clair, il n’a jamais reçu la moindre promesse, le moindre argent, le moindre cadeau, sous quelque forme que ce soit, contre le fait de soutenir le Qatar de quelque manière que ce soit. »

L’eurodéputé socialiste s’est bien rendu au Qatar en février 2020, comme il l’avait expliqué dans une interview au Soir.

Il expliquait alors s’y être rendu « à l’invitation du National Human Rights Committee (une organisation en lien avec le régime qatari, NDLR.) avec plusieurs autres députés, pour une conférence internationale ayant trait aux réseaux sociaux et médias. Fort de mes positions sur le droit des travailleurs, une visite de chantier fut organisée en parallèle, suite à ma demande. Puis en septembre 2021 pour une visite de trois jours précisément axée sur les droits des travailleurs, une délégation de quatre député(e)s a rencontré le ministre du Travail, des Affaires étrangères, rencontré les responsables du bureau de l’OIT à Doha et visité des chantiers, des cantines et des compounds de travailleurs ».

L’avocat a été interrogé pour savoir si Marc Tarabella a déclaré ce voyage. « Non, il n’a pas encore déclaré », dit-il lors de l’émission. « De nouveau, c’est la réalité du terrain. Il part en février 2020. Ensuite, il part au Ghana, les choses ne sont pas faites. Ensuite, il y a le covid pour le monde entier. »

A l’instar de Marie Arena, le socialiste avait donc « oublié » de déclarer un voyage de travail au Qatar. Ce qu’il vient de rectifier.