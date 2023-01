Monter les escaliers pour être en bonne santé: les conclusions d'une nouvelle étude

Il en faut peu pour être… en bonne santé ! C’est en quelque sorte la conclusion d’une étude originale mais non moins sérieuse menée par des chercheurs britanniques et australiens et publiée récemment dans la revue scientifique Nature Medicine. Durant sept ans, ceux-ci ont analysé les données biométriques de quelque 25.000 participants âgés de 40 à 69 ans. Tous étaient invités à porter au moins trois jours par semaine un accéléromètre, soit un capteur – comme il en existe dans les smartphones ou les montres connectées – qui permet d’analyser les déplacements d’un individu et leur intensité, lors d’une pratique sportive par exemple. La particularité est que tous les participants étaient sédentaires, pratiquant tout au plus une marche récréative par semaine.