Un métro fantôme qui refait surface à Charleroi

Des détritus qui jonchent les voies un peu partout, des clôtures trouées, des volets fermés et tagués. Voilà à quoi ressemble la ligne fantôme M5 du métro de Charleroi. Trente-sept ans qu’elle attend d’être utilisée. Cette léthargie va pourtant prendre fin en 2026, grâce au plan de relance européen, qui a octroyé 60 millions d’euros au réaménagement de cette ligne, et même à son extension de deux stations. La nouvelle, annoncée il y a un an, a été finalisée en ce début janvier, le fonctionnaire délégué octroyant les deux permis (l’un pour la construction, l’autre pour le réaménagement) ce 6 janvier. Les travaux débuteront à l’automne, pour se conclure en 2026. Trois stations seront remises en état, trois autres seront équipées et deux nouvelles seront construites (une en souterrain, l’autre en plein air). De quoi offrir une vraie solution de mobilité vers l’est, mais aussi de mettre fin à une longue saga.