Jeholet et la désignation d’un délégué aux droits de l’enfant: «Le blocage, ça suffit!»

Le ministre-président francophone veut « une solution sans plus tarder », alors que le blocage (politique) pour désigner un nouveau délégué aux droits de l’enfant dure depuis plus d’un an. Piste : relancer une procédure pour choisir un « défenseur des enfants »…

Cela fait plus d’un an que la succession de Bernard De Vos comme délégué général aux droits de l’enfant est l’objet de querelles et blocages politiques (nos précédentes éditions), jusqu’à engager la responsabilité du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, son ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR), sort de sa réserve : « Je souhaite que l’on prenne attitude dans les prochains jours, au plus tard pour la fin janvier, nous dit-il, ça ne peut plus durer. Du reste, tout cela peut finir par ternir l’image de notre gouvernement, par lui pourrir la vie, et je ne le tolérerai pas. J’ai laissé du temps aux protagonistes pour tenter de trouver un terrain d’entente, mais là, on dépasse les bornes. Je vois qu’Ecolo et PS ont bien du mal à trouver un consensus, ça continue, je dis stop, maintenant il faut atterrir. Les droits de l’enfant, c’est une question de société fondamentale, il faut retrouver toute la sérénité, c’est notamment la volonté du monde associatif, je ferai en sorte que le politique prenne ses responsabilités, il faut trancher ».

Mauvais film

Pierre-Yves Jeholet presse la ministre responsable, Bénédicte Linard (Ecolo), de s’avancer avec une « solution ». D’après nos informations, des contacts ont lieu au sein de la coalition francophone mais également entre présidents des formations directement concernées, en l’occurrence entre Jean-Marc Nollet et Paul Magnette, afin de mettre un terme au mauvais film.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui-même indique trois possibles issues à la crise.

La première : désigner Solaÿman Laqdim, candidat arrivé très largement en tête en avril 2022 lors d’une épreuve de sélection organisée par un groupe d’experts, étiqueté socialiste, barré depuis lors par Bénédicte Linard. A cet égard, Pierre-Yves Jeholet recadre : « Cette sélection n’était certes pas contraignante, on peut toujours s’écarter du choix opéré par les experts à l’époque, mais alors il faut expliquer pourquoi précisément, justifier son attitude, et là j’attends toujours ».

Deuxième piste : désigner Madeleine Guyot, candidate arrivée seconde, avec Joëlle Milquet. La ministre, sur la base d’une analyse des titres et mérites, souhaite la voir prendre le relais des mains de Bernard De Vos. Ce dont les socialistes, jusqu’à nouvel ordre, ne veulent pas entendre parler.