«En Belgique, un impôt sur la fortune rapporterait 20 milliards d’euros»

Oxfam Belgique retient le scénario d’une taxe progressive établie par l’économiste Paul de Grauwe et dont l’impact potentiel a été mesuré dans une étude de la KU Leuven.

Pour alimenter son plaidoyer « local » sur les inégalités, Oxfam Belgique s’appuie sur une étude publiée en avril dernier par la KU Leuven qui mesure, selon différents scénarios avancés récemment par des politiques et par voie académique, l’impact de l’introduction d’un impôt sur la fortune chez nous.

Au niveau de la répartition des richesses d’abord, les deux auteurs estiment que les 1 % des Belges les plus riches détiennent 24 % du patrimoine net en Belgique. Soit un constat plus « inégalitaire » que ceux tirés par de précédents rapports sur le sujet, qui s’explique en partie parce que l’une des sources principales n’est pas la liste établie par Forbes mais celle du site « De Rijkste Belgen », jugée plus exhaustive.