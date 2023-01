Rapport Oxfam: taxer la fortune, seule porte de sortie d’une spirale inégalitaire infernale

C’est devenu un (triste) marronnier. Pour son dixième anniversaire, le rapport annuel sur la répartition des richesses d’Oxfam ne manque pas à sa traditionnelle conclusion : l’écart entre riches et pauvres s’est encore creusé dans le monde. Le constat dressé, sur fond de pandémie et de crises multiples – celle des prix, notamment – est même plus alarmiste qu’à l’accoutumée : pour la première fois en 25 ans, l’extrême pauvreté et l’extrême richesse ont progressé, en même temps.