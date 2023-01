L’IRM émet plusieurs alertes, dont une orange, et prévoit de la neige: les prévisions météo, région par région

Dans les prochains jours, de la neige et des températures négatives sont attendues.

L’IRM met en garde. Quatre provinces sont placées en alerte aux conditions glissantes : deux en orange (Liège et Luxembourg) et deux en jaune (le Hainaut et Namur).

Plusieurs provinces sont également placées en alerte jaune pluie : Namur, Luxembourg, la Côte, Anvers, la Flandre-orientale et la Flandre-occidentale.

Dans les prochains jours, de la neige et des températures négatives sont attendues.