Police: la mort en cellule de Sourour A., mère et collègue appréciée, indigne et interroge

Sourour A. avait 46 ans, était mère d’un fils de 19 ans et travaillait au sein du mouvement Présence et Action Culturelles (PAC), association bien connue d’éducation permanente de tendance écosocialiste. La nouvelle de son décès, constaté le jeudi 12 janvier dans une cellule de la « garde zonale » de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles (Polbru) s’est répandue ce week-end comme une traînée de poudre et dans une grande indignation.