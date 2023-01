Après le pas de côté de Vandenhaute: deux «inconnus» envoyés au feu pour diriger Anderlecht

Deux ans et demi après Marc Coucke, c’est Wouter Vandenhaute qui est contraint de faire un pas de côté. Il reste président « non exécutif » mais ce sont désormais Jesper Fredberg et Kenneth Bornauw qui doivent diriger le RSCA. Où va Anderlecht et que reste-t-il du club le plus titré de Belgique dont la stabilité était le secret de sa réussite ?