Enseignement: les revenus de la Communauté française étranglés par la dénatalité

Seize janvier 2023, date cruciale pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Date cruciale parce que c’est le jour qui « compte » dans les écoles. Le jour où chaque élève régulièrement inscrit rapporte de l’argent à la Communauté française (l’autre nom de la FWB). Pour mémoire, la Fédération francophone n’a pas de pouvoir fiscal, donc très peu de ressources propres. Pour (sur)vivre, elle doit se contenter de ce que veut bien lui octroyer l’Etat fédéral, à elle et aux autres communautés (flamande et germanophone). On parle de « transferts institutionnels » coulés dans le bronze d’accords politiques passés. Les règles sont connues : l’Etat fédéral réserve une partie de ses recettes TVA (environ 21 milliards pour 2023) au financement de la Communauté flamande et de la Communauté française (les germanophones bénéficient d’un autre système).