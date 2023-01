Etats-Unis: nouvelle découverte d’archives secrètes chez Joe Biden

Dans un esprit de « transparence absolue », une course à l’échalote s’est engagée dans les coulisses du pouvoir américain. Aux quatre coins de Washington et de Wilmington, Delaware, les avocats et conseillers de Joe Biden scrutent frénétiquement les moindres recoins, pour dénicher n’importe quel document classifié et « égaré » par le chef de l’État.

Et le temps presse : la nomination contrainte et forcée d’un procureur spécial par l’attorney general (ministre de la Justice) Merrick Garland signifie qu’une nouvelle machine se met en branle, judiciaire celle-là. Il importe donc, vu de la Maison Blanche, d’afficher une transparence absolue, et une coopération préventive. C’est ainsi qu’il a été annoncé, samedi, la découverte de cinq nouveaux documents classés confidentiels, dans une pièce adjacente au garage de la résidence Biden à Wilmington. Le même garage où, les 20 et 21 décembre, avait été exhumée une archive isolée.